Cat Power: Heilungsversuch per Coverversion

Oma sprang ein

Sie wurde im Süden der USA in eine arme Familie hineingeboren. Ihr Vater war Musiker und Stepptänzer, sang Cover-Songs in Bars und Hotel-Lobbys, war aber, bis sie ein Kleinkind war, nicht in ihrem Leben. Sie wurde von der Großmutter aufgezogen. „Wir waren arm, und es war ein Umfeld, wo so viele Leute an Aids oder einer Heroin-Überdosis starben. Meine Großmutter hat mich zwar immer gefördert, hat mit mir gesungen und auf Kassetten aufgenommen, was ich gesungen habe. Aber darüber hinaus war es eine ungebildete, wenig respektvolle Umgebung. Und ich denke, dass meine Probleme mit dem Selbstwert daher kommen.“

Start bei Jazz

Die Karriere startete Cat Power in der Jazz-Szene mit experimenteller Musik und viel Improvisation – „einer musikalischen Ausdrucksform, wo alles erlaubt ist und das Einzige, was dich einschränken kann, deine Angst ist, fasche Töne zu spielen“.

Sucht und Krankheit

Angst hatte sie trotzdem. Jahrelang kämpfte sie mit Lampenfieber. Dann starb ihr bester Freund, sie kämpfte mit der Alkohol- und Tablettensucht, musste in den Entzug. 2012, als ihr Album „Sun“ in die Top 10 der Billboard-Charts einstieg (ihr bisher größter Erfolg), lag sie im Spital . Eine Krankheit des Immunsystems, die unkontrollierte Schwellungen im Gesicht und im Hals auslöst, hätte ihr damals beinahe das Leben gekostet. Und dann kam noch der „Verrat“ ihrer Plattenfirma: Nach dem Erfolg von „Sun“ verlangte das Label schnell ein weiteres Album von Cat Power. Sie nahm es auf, aber als es fertig war, war es der Plattenfirma zu wenig kommerziell.

Neue Weichen

Die Nahtoderfahrung bei der Immunerkrankung aber stellte die Weichen. Cat Power suchte sich ein neues Label, bekam einen Sohn, den sie alleine erzieht, und hat das Ziel, mit ihren eigenen Songs Mädchen Mut zu geben, die vielleicht wie sie Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl haben.

Hilfe dabei, ihr Leben in die richtige Bahn zu bringen, kam auch von den Songs, die sie für „Covers“ aufgenommen hat: „Eigentlich haben die mich schon fasziniert, als ich ein Teenager war. Und jetzt sind sie ein Teil von mir. Wenn ich mich alleine gefühlt habe, oder deprimiert war – wenn ich meine Lieblingssongs gehört habe, hatte ich auf einmal das Gefühl, dass mich doch jemand versteht.“