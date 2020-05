"Cars 2": Auch Autos gehen aufs Klo

Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen, sang schon Eliza Doolittle in "My Fair Lady". Aber nur, weil die Ärmste sichtlich keine Ahnung von Aliens hatte. Die sind zweifellos die Besingungswürdigsten aller Grünen im Weltraum: Die grünen Laternen sind von einem anderen Stern und infizieren einen Erdling, der von nun an mittels Ring gegen die Superschurken des Weltraums kämpfen darf.



"The Green Lantern", soviel vorweg, ist keine große Leuchte im neuen Boom der Comicverfilmungen. (Als Nächstes harrt "Captain America" unser), aber auch nicht ununterhaltsam. Die Verfilmung des DC-Comics (neben Marvel der größte Comicverlag der USA) versucht es großen Vorbildern gleichzutun und verlegt das als Space-Opera geschriebene Comic vermehrt auf die Erde: auf dass eine irdische Liebesgeschichte die Zuschauer romantisieren möge (genau das funktioniert dann prompt nicht).



Zwar überzeugt Ryan Reynolds als Muskelpack (zuletzt schon großartig beim 90-Minuten-im-Sarg-Liegen in "Buried"). Er darf als neuer Superheld die größte Waffe des Weltraums kennenlernen: den Willen. Gegen ihn tritt an: das Böse mit der Waffe der Angst. So weit, so philosophisch.



Der Rest ist profaner und reichlich geheimnislos. Gutes, reiches, fesches Pilotensöhnchen (mit Vater-Trauma) kämpft ums Leben und um die Frau gegen böse gewordenes, hässliches Politkersöhnchen (ebenfalls mit Vater-Trauma): Der (gespielt von Peter Sarsgaard) ist die schillerndste Figur in dem nicht unwitzig altbackenen Superhelden-Film. - V. Franz



KURIER-Wertung: ** von *****



INFO: USA, COMICVERFILMUNG, 2011 105 Min. Von Martin Campbell. Mit Ryan Reynolds.