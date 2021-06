Neuer Sound, alter Koffer und eine Hommage an Lagerfeld

Denn beim neuen Album zeigt sich Emerald gelegentlich auch kritisch. So singt sie in „The Wonderful In You“ über Leute, die nur auf ihr Aussehen fokussiert sind.

„Ich weiß, dass ich mich da auf riskantem Terrain bewege“, lacht sie. „Denn ich bin selbst ein Modefreak , und ich schreibe auch in den meisten meiner Songs über Glamour und Style. Aber das ist nicht real. Es ist ein Spaß – und das ist alles, was es sein sollte. Es sollte nicht der einzige Lebensinhalt werden.“

Einer der spaßigen Style-Songs ist „Pack Up The Louie“, den Emerald schrieb, weil sie nach dem Erfolg vom eine Million Mal verkauften Debüt permanent unterwegs war. Im Song fantasiert sie darüber, anstatt ihres alten Koffers einen von Louis Vuitton packen zu können. In der Realität hat sie dabei allerdings Bedenken: „Wenn ich einen Louis-Vuitton-Koffer hätte, würde ich mich damit nicht auf die Straße trauen. Ich hätte Angst, beraubt zu werden, weil die so sündhaft teuer sind.“

Den Song „Maestro“ hat Caro Emerald, die als Caroline Esmeralda van der Leeuw geboren wurde, Karl Lagerfeld gewidmet. „Ich lese alle Modezeitschriften, und da ist er einfach überall präsent. Und ich finde ihn höchst unterhaltsam. Denn viele Designer sind einfach gute Designer. Er aber hat Charakter, zeigt Persönlichkeit – im Aussehen genauso wie in seinen Ansichten.“

Und wenn es in den neuen Emerald-Songs nicht um Mode geht, dann um die Liebe oder um Paris. Dass sich Emerald dafür im Album-Titel als „schockierend“ bezeichnet, liegt an der Art, wie sie zum Erfolg kam.