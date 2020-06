Caro Emerald: Comeback mit einem Song für Lagerfeld

Kurz vor ihrem Österreich-Trip hat es Caro Emerald erwischt. Ihren Auftritt mit der neuen Single "Tangled Up" und dem Superhit "A Night Like This" bei der Finalshow der "Miss Austria"-Wahl bestritt die Holländerin mit einer leichten Verkühlung. "Ich glaube, das liegt daran, dass ich mich in letzter Zeit ständig in Räumen mit Klimaanlage aufgehalten habe", erzählte sie dem KURIER am Morgen danach immer noch leicht heiser.

"Ich fand das besonders schade, weil es eine wirklich große, tolle Show war. Es war nicht leicht, mit der angekratzten Stimme zu singen, hat aber trotzdem Spaß gemacht." Und Emerald kommt ja auch bald wieder, um zu zeigen, wie sie ohne Verkühlung klingt: Am 7. Oktober tritt sie mit ihrer Band im Wiener Konzerthaus auf (Karten gibt es hier), um das zweite Album "The Shocking Miss Emerald" vorzustellen.

Dabei zeigt sie sich mitunter auch nachdenklicher und kritischer als auf dem zwei Millionen Mal verkauften Debüt "Deleted Scenes From The Cuttingroom Floor". Auf dem Song "The Wonderful In You" geht sie dabei ausgerechnet mit Leuten ins Gericht, die "sich immer nur damit beschäftigen, wie sie aussehen und nicht damit, wer und wie sie als Person sind".