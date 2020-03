Carlos Santana ist überzeugt: „Frauen besiegen die Dummheit“

Aber verschließt er damit nicht die Augen vor der Realität? „Jeder Mensch hat zwei Augen. Und man kann auf jeden Fall zumindest mit einem nach innen schauen. Im Außen sind ohnehin nur Spaltung und Leute, die in Profit und Besitz, anstatt in Menschen investieren. Da bietet mir CNN nichts Neues mehr, dort programmieren uns die Politiker und der Papst nach wie vor darauf, zu glauben, dass wir kümmerliche Nullen sind. Aber all das wird wie alles Materielle irgendwann zu Staub zerfallen. Bob Marley, John Lennon und ich wollen mit unserer Musik daran erinnern, dass all das eine Illusion ist, und dass uns – jedem einzelnen Menschen – eine Art göttlicher Kraft innewohnt, die Berge versetzen kann.“