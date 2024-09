Carl Auböck: Ein Universalkünstler ist wieder zu entdecken

Auböck kreierte schon als Teenager einen Korkenzieher in Form eines Schlüssels, später die Türgriffe in der wiederaufgebauten Staatsoper und einen Cocktail-Shaker, der sich in der Designsammlung des New Yorker Museum of Modern Art befindet.

Außerdem brachte Auböck als Architekt von Einfamilienhäusern und Wohnhausanlagen nach Kontakten in den 50er-Jahren u. a. mit Walter Gropius, Richard Neutra, Charles und Ray Eames die internationale Moderne nach Österreich. Die in den USA erlernten Methoden der seriellen Vorfertigung von Gebäuden und Bauteilen prägten seine Projekte: Als er 1953/’54 gemeinsam mit Roland Rainer in Wien 13, Veitingergasse 64-66, die erste österreichische Fertighaussiedlung nach amerikanischen Vorbildern in Holzbauweise mit präfabrizierten Installationswänden und Wohnküchen plante, war das etwas bis dahin nicht Gekanntes. Wenig Lob, sondern viel Kritik brachte ihm die problematische Per-Albin-Hansson-Siedlung Ost in Wien-Favoriten in den 1970ern ein.