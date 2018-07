Capital Bra: Triumph für den „Putin“ des deutschen Raps

Obwohl Capital Bra neuerdings auch davon rappt, dass nur weiterkommt, wer ein „Gutes Herz“ hat, handeln auch heute noch viele seiner Texte vom Klauen, vom Knast, von Gewalt – und das mit den deftigsten Worten, hörbarer Wut und brutaler Sprache.

Capital Bra begründet das mit dem Umfeld, in dem er aufwuchs: „Es gibt Rapper, deren Musik ein Film ist“, erklärte er dem Hip-Hop-Magazin Juice. „Aber ich bin, was ich erzähle. Wenn mich jemand provoziert und sagt: ,Hol mal deine Pistole, dann fahre ich nach Hause und hol’ dir meine Pistole.“

Die Authentizität in den Raps zeugt von einer schwierigen Kindheit. Geboren wurde Capital Bra am 23. November 1994 in Sibirien, wo es monatelang nur Suppe zu essen gab, weshalb seine Eltern mit ihm in die Ukraine zogen. Mit sieben Jahren kam er nach Berlin, lebte mit der Mutter im Stadtteil Hohenschönhausen, einem sozialen Brennpunkt. Dort rutschte er ins Drogen-Milieu ab, saß mehrmals im Jugendgefängnis und musste wegen Prügeleien häufig die Schule wechseln.

Vor allem sein Debüt-Album „Kuku Bra“ erzählt die Storys aus dieser Zeit, berichtet von Beamten, die die Hälfte des beschlagnahmten Kokains für sich behielten, von brutalen Polizeieinsätzen, unter denen vor allem seine Mutter litt. „Sie hatte schlaflose Nächte wegen mir, pausenlos, ohne Ende“, sagte Capital Bra dazu. „Weißt du, wie es ist, wenn die Polizei nach Hause kommt, und die schlagen dich vor meiner Mutter? Sie weint und die schlagen dich weiter. Mir tut’s weh – aber nicht so wie ihr. Die Leute fragen, warum so viel Hass in meiner Musik ist. Das ist, weil so etwas für immer im Kopf bleibt.“