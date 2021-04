Cannes-Gewinnerin und ungarischer Star Mari Törőcsik gestorben

Der ungarische Filmstar Mari Törőcsik, die den Preis als beste Schauspielerin in Cannes gewann und in zwei Oscar-nominierten Filmen mitspielte, ist tot. Sie starb laut Variety 85-jährig nach langer Krankheit. Törőcsik gewann für "Déryné, hol van?" 1976 in Cannes und spielte in mehr als 100 Filmen.