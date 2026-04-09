Cannes: Marie Kreutzers "Gentle Monster" läuft im Hauptwettbewerb

Das Programm der 79. Filmfestspiele in Cannes wurde heute von Festival-Chef Thierry Frémaux veröffentlicht. Im Hauptwettbewerb um die Goldene Palme startet Marie Kreutzers neues Drama "Gentle Monster" mit Laurence Rupp, Léa Seydoux und Catherine Deneuve. Laurence Rupp spielt darin einen verheirateten Mann mit pädophilen Neigungen.