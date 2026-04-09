Cannes: Marie Kreutzers "Gentle Monster" läuft im Hauptwettbewerb
Marie Kreutzers Film "Gentle Monster" kämpft um die Goldene Palme; Sandra Wollners Drama "Everytime" mit Birgit Minichmayr in Un Certain Regard.
Das Programm der 79. Filmfestspiele in Cannes wurde heute von Festival-Chef Thierry Frémaux veröffentlicht. Im Hauptwettbewerb um die Goldene Palme startet Marie Kreutzers neues Drama "Gentle Monster" mit Laurence Rupp, Léa Seydoux und Catherine Deneuve. Laurence Rupp spielt darin einen verheirateten Mann mit pädophilen Neigungen.
Die österreichische Regisseurin Sandra Wollner zeigt ihr Trauerdrama "Everytime" mit Birgit Minichmayr als trauernde Mutter läuft in der Sektion Un certain regard.
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