Die österreichische Regisseurin Marie Kreutzer dreht ihr neues Kinodrama „Gentle Monster“. Kurz vor Drehbeginn wurden auch die Besetzungsdetails vom Weltvertrieb mk2 bekanntgeben. In der Hauptrolle wird Léa Seydoux zu sehen sein, an ihrer Seite die ebenfalls aus Frankreich stammende Filmlegende Catherine Deneuve. In weiteren Rollen spielen - wie bisher schon bekannt - Jella Haase und Laurence Rupp. Die Produktion ist Kreutzers erster Spielfilm seit ihrem von der Kritik gefeierten Historiendrama „Corsage“ aus dem Jahr 2022, in dem Vicky Krieps die Rolle der Kaiserin Sisi spielt.

Klavierspielerin Seydoux führt die Besetzung in der Rolle einer renommierten Pianistin an, die nach dem Umzug mit ihrer Familie aufs Land mit einer erschütternden Wahrheit konfrontiert wird. Sie ist nun dazu gezwungen, sich mit den Komplexitäten von Liebe, Vertrauen und Täuschung auseinanderzusetzen. In den Produktionsnotizen ist vermerkt: "Lucy liebt Philip und ist nach seinem Burnout sogar mit ihm und dem gemeinsamen Sohn aufs Land gezogen, obwohl das berufliche Einschränkungen für sie bedeutet. Elsa wiederum lebt für ihren Beruf als Sonderermittlerin bei der Polizei, wird jedoch von der Verantwortung für ihren dementen Vater in Atem gehalten. Beide bauen ihre Leben um Männer herum, deren dunkle Seiten sie eigentlich lieber nicht sehen wollen."

Majoritär österreichischer Film Es ist das erste Mal, dass Deneuve und Seydoux gemeinsam in einer majoritären österreichischen Produktion auftreten. Seydoux war bereits 2009 in im Film "Lourdes" der österreichischen Regisseurin Jess Hausner zu sehen. Danach war sie u.a. der weibliche Star in "James Bond 007: Spectre" und wird in "Dune: Part Two" zu sehen sein. Deneuve hatte zuletzt Auftritte in „Spirit World“ und „Marcello Mio“. Die deutsche Schauspielerin Haase hat kürzlich eine preisgekrönte Leistung in der Erfolgskomödie „Chantal im Märchenland“ abgeliefert, während der österreichische Schauspieler Rupp zuletzt unter anderem in „Veni Vidi Vici“ mitwirkte. Wie das US-Branchenmagazin Deadline berichtet, wurde die volle Besetzung am Vorabend der Dreharbeiten bekanntgegeben. Es produzieren Alexander Glehr und Johanna Scherz von der Wiener Film AG in Koproduktion mit der deutschen Komplizenfilm und der französischen Kazak Production.