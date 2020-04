Cancelled, but active! Handverlesene Festivalfilme im KURIER Stream

L'ANGLE MORT / Blind Spot

Das von Superhelden überfüllte Blockbuster-Kino unserer Tage bekommt Arthouse-Konkurrenz: Der Pariser Dominick kann sich unsichtbar machen, seit er ein Baby ist. Mit dieser Fähigkeit kann man natürlich Nachbarn ausspionieren, in diesem Fall eine wunderschöne blinde Musikerin. Doch mehr als um die Erforschung übernatürlicher Kräfte geht es dem Regie-Duo Bernard und Trividic um das in noireskes Licht getauchte, persönliche Drama eines musikbegabten Mannes in der Midlife-Krise. Selten hat man Paris melancholischer gesehen - und selten so real. ( Roman Scheiber)

Originalfassung mit englischen Untertiteln

