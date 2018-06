Campino-Interview: „Ein Verbot von Songs trägt zum Kult bei“

Den Auftritt auf der Berliner Waldbühne am Freitag mussten Die Toten Hosen absagen. Sänger Campino hatte einen Hörsturz erlitten. Der Auftritt beim heurigen Nova Rock am 14. Juni, dem Eröffnungstag des Festivals, war bei Redaktionsschluss laut Angaben des Veranstalters nicht gefährdet. Kurz vor seiner Erkrankung sprach Campino mit dem KURIER über das jüngste Tour-Abenteuer der Toten Hosen.

KURIER: Sie sind gerade von Ihrer ersten China-Tournee zurückgekommen. Wie war das?

Es war ein Riesenabenteuer und hat uns sehr viel Spaß gemacht. Das Land öffnet sich gerade und übernimmt westliche Werte und Philosophien. Auch bautechnisch explodiert es dort förmlich. Wenn man in Shanghai herumläuft, hat man vor lauter technischem Fortschritt das Gefühl, auf dem Mars zu sein. Auf der anderen Seite gibt es diesen leicht verschärften Ruf nach Rückkehr zur Tradition und der Abkehr von westlicher Dekadenz. Die Fußballer der chinesischen Liga müssen sich zum Beispiel Hemden mit langen Ärmeln anziehen, wenn sie Tätowierungen haben. Aber im Grunde waren die Chinesen unglaublich lieb, und man hat die Polizeimacht viel weniger gespürt, als ich es von vielen anderen Ländern der Erde kenne.

Wo haben Sie es stark gespürt?

Brutal war es in Venezuela und Guatemala, aber auch in Tadschikistan und in Usbekistan. Teilweise gibt es diese Art von Gewalt auch in Brasilien, und in Mexiko muss man ebenfalls sehr aufpassen. Südamerika ist eine ganz andere Nummer als China, wo keiner von uns je ein Gefühl der Unsicherheit verspürt hat. In Beijing kannst du nachts um vier Uhr durch die Gassen gehen und es wird dir nichts passieren. Die Angst, man könnte überfallen werden, gibt es dort überhaupt nicht, genauso wenig wie das Gefühl, dass die Polizei dir etwas Böses will. Überraschenderweise war diese generell gar nicht so stark zu sehen.

Aber Sie mussten davor die Texte zum Zensurieren einschicken.

Ja, das stimmt. Wenn wir in einem Song die Situation in Tibet thematisiert hätten, wäre das bestimmt nicht erlaubt worden. Ich denke, der Zensur geht es nur darum, solche für die Regierung heiklen Problematiken zu vermeiden. Tatsächlich haben sie auch bei uns das eine oder andere Lied gestrichen. Allerdings haben wir von vornherein so viele Titel eingereicht, dass auch viele Songs durchgekommen sind, die durchaus kritische Stellen beinhalten. Zum Beispiel „Pushed Again“, in dessen Video es ja unter anderem auch um China geht. Die Zensurstelle hat also unser Konzert nicht maßgeblich beeinflusst – auch nicht in unseren politischen Aussagen. Es wurde uns nur vom Veranstalter ganz klar gesagt: Bitte sprecht Tibet nicht an. Das war aber für uns in Ordnung. Denn wenn du dort einen diesbezüglichen Spruch bringst, kannst du echten Schaden anrichten. Björk war mal dort und hat das Thema nur mit einem Wort erwähnt. Im Anschluss gab es drei Jahre lang keine Konzerte für junge Leute mehr. Als Künstler reist du dann weiter durch die Welt und kümmerst dich nicht mehr darum, was in China danach los ist. Aber den Jugendlichen und den Punkbands dort wird es daraufhin noch schwerer gemacht.