Campino im Interview: "Man spürt, dass Leute im Alltag aggressiver werden"

Der Terror-Anschlag war tatsächlich ein Schock. Und er wirft Fragen auf, an denen man verzweifeln kann: Was treibt einen 20-Jährigen zu so einer Tat? Und wie kann man gegensteuern?

Menschen wie Donald Trump, die sich durchgesetzt haben, weil man das aufgrund demokratischer Vereinbarungen ertragen musste, sich aber im selben Moment über genau diese Regeln hinwegsetzen, sind kein Vorbild für Deeskalation, Gespräche und Vernunft. Auch das Internet hat Anteil an einer Verschärfung der Situation. Einzelgänger und Existenzen, die für krude Theorien und Parolen empfänglich sind, können sich permanent mit Inhalten versorgen, die ihre Denkweise stützen. Wenn das nicht wäre, hätten sie z.B. keine Ahnung von der Art und Weise der Bewaffnung, die man für ein Attentat benötigt. Und sie würden nicht die – nennen wir es „Grundkurse“ – für diesen extrem gearteten Hass verfolgen können. Jeder kann sich heute unter den vielen Informationsmöglichkeiten sein Medium aussuchen. Letztendlich liest der Mensch gerne die Nachrichten, an die er glauben möchte. Das fördert auch Gewalttäter, weil sie sich nur in ihrer Welt und ihrer Gedankenblase aufhalten können. Das ist schwer in den Griff zu bekommen.