"Cabaret" : Ein über die Zeiten gültiger Broadway-Hit

von Susanne Zobl

Die besten Momente im Theater sind jene, die zu Tränen rühren, auch wenn man sie schon kennt. Davon gibt es in Gil Mehmerts Inszenierung von „Cabaret“ nicht wenige, was die Produktion von John Kanders Musical 2019 zu einem der größten Triumphe der Ära Robert Meyer an der Volksoper werden ließ. Nun, in der letzten Spielzeit seiner Direktion, ist sie wieder zu sehen. Das Beste: in der Premierenbesetzung.

Da waren sie wieder, diese Momente. Etwa wenn Ruth Brauer-Kvam mit dem Song „Willkommen“ den Auftakt gibt. Sie zeigt den Conférencier als verletzliche Gestalt, seltsames Zauberwesen, Dämon, Spielemacher oder Luftgeist von unbändiger Energie. Sie ist auch eine jener Kräfte, die den Erfolg dieser Produktion bedingen.