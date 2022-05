Bye-byePod: Nachruf auf Apples revolutionären Musikplayer iPod

Die iPods waren beileibe nicht die ersten digitalen Musikplayer. Aber auf diese kleinen Dinger passten zuerst 1000, dann Zehntausende Songs. Plötzlich hatte man seine gesamte Musik immer dabei (wobei „seine“ hier vielleicht nicht ganz stimmt, die iPods kamen zeitgleich mit einem Boom beim illegalen Musikdownload, wie sonst sollte man die befüllen?).

Und man konnte die gerade passende Musik mit einem derart angenehmen Streicheln abspielen, dass man das Ding gar nicht mehr weglegen wollte. Steve Jobs’ Apple war, das zeigte sich erstmals so richtig bei den iPods, meisterhaft im Marketing ebenso wie in der Haptik. Mit den iPods begann eine neue Ära der Consumer-Elektronik so wirklich, jene bis heute andauernde Ära nämlich, in der die kleinen Geräte einen immer größeren Platz in unser aller Leben eingenommen haben.