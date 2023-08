Bye-bye Fettes Brot: Abschiedsparty mit 100.000 Fans

2017 haben Fettes Brot „Der Kommissar“ von Falco gecovert. Der spielte bei dem Wechsel zur deutschen Sprache keine Rolle. „Wir haben uns an den Fantastischen Vier und dem Hip-Hop-Underground von Advanced Chemistry orientiert, uns über den Humor auch mit Bands wie den Ärzten verbunden gesehen“, erzählt Warns. „Das war 1994. Falco spielte damals für den Rap keine Rolle mehr. Seine Lieder kamen, als wir gerade anfingen, Rap zu hören. Und da kam dann so ein schnöseliger Österreicher daher, der über Amadeus mit Perücke gerappt hat. Das war für uns damals kein echter Rap. Erst im Nachhinein habe ich verstanden, dass das eine hochinteressante künstlerische Herangehensweise war. Denn Falco war einer der Ersten, der sich in deutscher Sprache mit Rap auseinandergesetzt hat, gleichzeitig aber auch gesagt hat, ich muss meine eigene Perspektive finden und meine Lebenswelt wiedergeben. Erst spät habe ich gedacht: Der war seiner Zeit voraus.“