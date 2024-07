Bushido hört auf, aber nicht sofort

Nun gab der deutsche Rapper via Instagram bekannt, dass er aufhören wird. Aber nicht sofort. Denn es soll noch eine Abschlusstournee geben. "Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht", sagt der Rapper in der Instagram-Story. Die Gute: Er plane eine Tour im Jahr 2026. Danach allerdings wolle er Schluss machen mit seiner Karriere.

Die Tour mit dem Namen "Alles wird gut" im Jänner 2026 soll neun Stopps in Deutschland, darunter Berlin, Hamburg und Köln und außerdem ein Konzert in Zürich, beinhalten, wie der Rapper in seiner Instagram-Story postete. Er freue sich, seine Fans auf der Tour noch mal zu sehen, so der Rapper. Danach wolle er sich ganz seiner Frau Anna-Maria Ferchichi und seinen acht Kindern widmen.