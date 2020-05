Bushido kommt am Mittwoch nach Wien

In den vergangenen Monaten hat Bushido eher mit Skandalschlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. So hat vor wenigen Tagen die Staatsanwaltschaft gegen den Rapper Anklage wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Gewaltdarstellung wegen seines umstrittenen Liedes "Stress ohne Grund" erhoben, das in Deutschland auf dem Index steht. In Österreich kann man den Skandalrapper nun auch wieder einmal musikalisch vernehmen. Seinen ursprünglich geplanten Auftritt am 17. April hatte Bushido aus privaten Gründen noch abgesagt, dafür kommt er nun am Mittwoch in den Wiener Gasometer.