Justin Bieber verließ sauer die Bühne in Sao Paulo

Die Konzertreihe "Ripples", geht Anfang Oktober im Wiener Club Chelsea über die Bühne. Am Programm stehen die Stoner-Rocker White Hills, No Ceremony aus Manchester, das dänische Indiepop-Trio Kissaway Trail und die heimischen Newcomer Olympique, berichtete der Veranstalter PSI2.

Am 3. Oktober bringen White Hills aus New York City ihren "fuzzed out motorik spacerock" (Selbstbeschreibung) in die Bundeshauptstadt. Die Formation hat seit 2005 eine beachtliche Menge an Tonträgern herausgebracht. Ihre Musik ist auch im neuen Film von Jim Jarmusch zu hören ("Only Lovers Left Alive", startet in Österreich im Dezember).

Am Samstag (4.10.) gibt das Elektropop-Trio No Ceremony aus dem Norden Englands sein Wien-Debüt. Zwei "Tüftler" sind für die Beats und Synthie-Flächen verantwortlich, eine Bass spielende Frau für den Gesang. Für die Produktion des Debüts holte man sich Musiker-Kollegen wie Mike Yoyce (The Smith) und Joey Santiago (Pixies) ins Studio.