Burgtheater: Knalleffekt bei „Macbeth“

Zu Beginn rennen Mädchen in weißen Nachthemden schreiend durch den Gang hinter der offenen Saaltür. Kinderaugen fürchten, wie Lady Macbeth später ihrem Mann erklären wird, gemalte Teufel. Das Schreien hebt immer wieder an, das Flüchten will kein Ende nehmen. Man muss auflachen; allerdings zum ersten und letzten Mal. Denn gleich darauf weissagen drei Hexen, über dem Pentagramm am Boden zum Kreis formiert, dass Macbeth König werde. Sie sehen, von Victoria Behr hergerichtet, echt eklig aus: zaundürre Gestalten, bleich geschminkt mit tiefen Augenhöhlen, die Blutbahnen und Knochen schimmern durch, über der hohen Stirn sind die langen Haare längst ausgefallen.

Mit ein, zwei Handgriffen verwandeln sich diese dämonischen Hexen in die bestimmenden Figuren. Merlin Sandmeyer irrlichtert im Pluderhöschen als degenerierter Duncan herum, eine Papierkrone auf dem Kopf. Ole Lagerpusch warnt als Macbeth die Lady, seine schwarzen Wünsche nicht ans Licht zu bringen. Doch Christiane von Poelnitz umfasst ihn von hinten schlangenartig mit ihren Armen: Er solle werden, was ihm versprochen.

Die Szene nach der Ermordung von Duncan lässt Nunes zwei Mal spielen: Zunächst stimmt die Lady in das Hecheln ihres Mannes ein; der Blutrausch hat eine orgiastisch-erotische Komponente. In der Wiederholung dringen aus dem blutüberströmten Macbeth teuflische Laute. In beiden Fällen aber dominiert die eiskalte Lady, kommt der Mörder mit der feigen Tat nicht klar: Ihn plagen ärgste Gewissensbisse, er wird wegen seines „schwachen Willens“ mit verächtlichen Blicken bestraft. Doch um an der Macht zu bleiben, braucht es weitere Untaten. Freund Banquo – Sandmeyer hastet durch Nebelfelder – ist das nächste Opfer. Und mit dem Selbstmord der alles und alle besudelnden Lady ist Schluss. Nach der Erkenntnis „Blut will Blut“ verweigert Ole Lagerpusch das Spiel: Er reißt sich die Perücke vom Kopf – und alle Mauern ein. Ein Knalleffekt.

"Macbeth" - zeitlose Tragödie: Macht, Gier und Wahnsinn In „Macbeth“, um das Jahr 1606 entstanden, erzählt Shakespeare den Aufstieg des schottischen Heerführers Macbeth zum Tyrannen, der seine Macht mit aller Gewalt verteidigt – und den Mord am König anderen in die Schuhe schiebt. Wer sich allerdings ein mittelalterliches „House of Cards“ erwartet, wird von der Burgtheater-Produktion enttäuscht sein: Regisseur Antú Romero Nunes hat die Tragödie auf eine Parabel über Macht, Gier und Wahnsinn reduziert. Er setzt auf eindringliche Bilder und Figurenkonstellationen. Die Aufführung endet nach nur 90 pausenlosen Minuten spektakulär.