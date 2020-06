Burgtheater-Doyenne Annemarie Düringer gestorben

Annemarie Düringer, eine der bedeutendsten Schauspielerinnen der vergangenen Jahrzehnte, ist tot. Die Doyenne des Burgtheaters starb, als wäre es ein letzter, dramatischer Effekt, an ihrem Geburtstag in Baden. Sie wurde 89 Jahre alt.

Düringer wurde am 26. November 1925 in Arlesheim bei Basel geboren. 1946 begann sie eine Schauspielausbildung in Paris, die sie ein Jahr später am Wiener Max-Reinhardt-Seminar fortsetzte. 1949 wurde sie Ensemblemitglied des Burgtheaters. In über 70 Rollen arbeitete sie u. a. mit Regisseuren wie Thomas Langhoff, Hans Neuenfels und Claus Peymann. 2001 wurde sie zur Doyenne des Burgtheaters ernannt, Düringer war zudem Trägerin des Alma-Seidler-Ringes.

Bilder aus Annemarie Düringers Karriere