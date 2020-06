Burgtheater: Die Frage nach der Mitverantwortung

Am auffälligsten ist, dass die entlassene Vizedirektorin Silvia Stantejsky für den größten Brocken des Burgtheater-Verlustes nicht alleine verantwortlich ist.

Zur Erklärung: 5 Millionen Euro Verlust stehen in der Burgtheater-Bilanz, weil sich eine einzige Berechnung geändert hat. Nämlich jene, wie lange Theaterproduktionen abgeschrieben werden dürfen. Früher standen die Produktionen viel länger in der Bilanz, als sie gespielt wurden. Das hat die Finanzsituation wesentlich aufgebessert, aber nur optisch. Ein neuer Wirtschaftsprüfer hat diese Praktik untersagt.

Der springende Punkt daran: Die Abschreibungssystematik war mit der Bundestheaterholding vereinbart und von dieser abgesegnet. Stantejsky hat also die Prüfinstanzen informiert. Auch ohne weitere Malversationen würde also in der Burgbilanz eine Fünf-Millionen-Lücke klaffen.

Gegenüber den Gesamteinnahmen von rund 60 Millionen Euro (aus Subvention und Erlösen, Saison 2011/’12) ist alleine das ein erklecklicher Prozentsatz, der die Frage nach der Mitverantwortung der Prüf– und Aufsichtsinstanzen zuspitzt. An diesen – Wirtschaftsprüfern, Holding, zweitem Geschäftsführer – ist ein finanzielles Desaster vorübergegangen, das mit insgesamt 13 Millionen Euro fast ein Viertel der gesamten Burgtheater-Saisonerlöse ausmacht.