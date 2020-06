Burgchefin klärt eine Finanzfrage

Bergmann, damals Bachlers Stellvertreterin, musste für den Direktor vermehrt den Alltag in Wien abwickeln, da Bachler neben dem Burgtheater auch schon die Bayerische Staatsoper leitete. Wieviel Geld ihr Bachler überließ, will Bergmann nicht sagen. Aber seit 1. September 2008 sind derlei Zuwendungen beim Finanzamt meldepflichtig, sobald sie über fünf Jahre 15.000 Euro überschreiten.

Bergmann auf KURIER-Nachfrage: „Ich kläre jetzt die Höhe der Summe, die ich in diesem Jahr erhalten habe; und wenn diese die Summe übersteigt, die der Beschenkte innerhalb von fünf Jahren beim Finanzamt anmelden muss, setzte ich jetzt die erforderlichen Schritte.“

Zu betonen ist: Dabei geht es nicht um Steuerhinterziehung, auch nicht um einsonst irgendwie belangbares Versäumnis, sondern um eine Verwaltungsverpflichtung.

Es war „alles ganz legal“, hatte Bergmann in der ORF-Sendung „Hohes Haus“ betont, die am Sonntag erstmals über diese Schenkungsfrage berichtet hat. Die Übereinkunft zwischen Bachler und Bergmann war „völlig privat“ und „hatte nichts mit dem Burgtheater zu tun“, sagte Bergmann. Bachler hatte nach seiner Bestellung nach München bereits 2008 öffentlich über die Vereinbarung gesprochen: „Selbstverständlich habe ich Karin Bergmann einen Teil meiner Gage abgetreten, das habe ich ja von Anfang an klargestellt, dass ich das tue, wenn ich mein Amt in München angetreten haben“, sagte er damals im KURIER.

Er hat „mir freiwillig und ohne jegliche Verpflichtung aus Dankbarkeit für meine loyale Unterstützung einen Teil seines Nettogehaltes im Zeitraum September 2008 bis August 2009 als Anerkennungsbetrag überwiesen“, sagt Bergmann nun.

„Da es sich um eine Summe seines bereits versteuerten Nettogehaltes handelte, erhielt ich damals die Auskunft, eine Versteuerung sei nicht fällig, und eine Schenkungssteuer gab es seit 1. 9. 2008 nicht mehr. Klaus Bachler hat diese Ausgabe auch nicht steuerlich abgesetzt.“