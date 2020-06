Bunter "Sturm" in Salzburg

Fünf Schauspieler in (bis auf die Miranda-Darstellerin Ysmahane Yaqini) jeweils mehreren Rollen sind im sprachlichen und körperlichen Dauereinsatz.

Singend, tanzend, musizierend, zaubernd, jonglierend, ständig wechselnd zwischen Französisch, Italienisch und Englisch erzählen sie die Geschichte des Prospero.

Einst war er Herzog von Mailand, wurde aber von seinem Bruder entmachtet und samt Tochter auf eine Insel verbannt, wo er als unsympathischer Zauberer lebt. Luftgeist Ariel und Hexensohn Caliban machte er sich untertan. Bis eines Tages ein Schiff auftaucht – und Prospero den Tag seiner Rache gekommen sieht ...

Irina Brook verlegt die Handlung ins Kulinarische.

Ihr Prospero ("Funiculì, Funiculà" singend: Renato Giuliani), der "König der Pasta" wurde aus seinem Ristorante vertrieben. Als nun unter den Schiffbrüchigen der Sohn seines Widersachers, Ferdinand, auftaucht, muss der beweisen, dass er gut kochen kann. Bart David Soroczynski, Sohn von Zirkuskünstlern, tut’s mit einer gekonnten Zwiebel-Jongliernummer.

In atemberaubendem Tempo läuft Brooks "La Tempête" ab. Großartig auch die Szene, in der Ariel ( Scott Koehler) wie in einer Rückwärtsspule die Begegnung von Caliban (Hovnatan Avédikian) mit ein paar tölpeligen Matrosen rekonstruiert. Am Schluss herrscht Friede, Freude, Frittata.

Miranda und Ferdinand werden die neuen Lokalbesitzer. Und Prospero legt Patiencen.



