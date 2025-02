Der Fachkräftemangel macht auch vor den Bundestheatern nicht halt. Vor allem Mitarbeiter für Technik und Bühnentechnik fehlen - die Arbeitszeiten sind nicht attraktiv, das Gehaltsniveau nicht konkurrenzfähig. Deswegen setzt die Holding nun auf Personal aus „eigener Produktion“. Am Freitag wurde eine Lehrlingsoffensive vorgestellt, in Zusammenarbeit mit den Werkstätten Art for Art werden in dieser „Akademie für Theaterhandwerk“ Interessierte in Tischlerei, Tapeziererei, Metalltechnik und Malerei sowie interdisziplinär ausgebildet und mit theaterspezifischen Feinheiten bekannt gemacht. Schon jetzt gibt es 120 Anmeldungen für das Programm, das im September in den Regelbetrieb gehen wird.