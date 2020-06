Keine Tabus mehr beim Sparen

Die Situation ist nicht hoffnungslos, aber so ernst wie noch nie. Dieses Bild vermittelt der durch die Burgtheater-Malaise um drei Monate verspätet vorliegende Geschäftsbericht 2012/’13 der Bundestheater – mit 22,3 Mio. € Bilanzverlust. Für den Großteil ist das Burgtheater verantwortlich (siehe unten).

Unabhängig davon „befinden sich die Bundestheater in der schwierigsten wirtschaftlichen Situation ihres Bestehens“, sagt Bundestheater-Holding-Chef Georg Springer, der auch als Ex-Burg-Aufsichtsratschef zuletzt massiv in der Kritik stand. „Wir gehen davon aus, dass wir das laufende Geschäftsjahr mit großen, großen Schwierigkeiten mit einer schwarzen Null abschließen werden.“

„Sparen macht schlank, kann aber irgendwann auch krank machen. Der Tank ist leer, wir fahren auf Reserve, und es ist keine Tankstelle in Sicht“, so Springer. „Dieses im Vorjahr gezeichnete Bild stimmt unverändert, hat sich aber noch verschärft.“

Der zusätzliche Finanzbedarf für 2014/’15 liege je nach Berechnung zwischen 12,5 und 16,9 Mio. €. Zwar wurden die im Vorjahr als „einmalig“ apostrophierten 4,5 Mio. Euro als Erhöhung der Basissubvention jüngst in eine „dauerhafte Abgeltung“ umgewandelt.

„Aber fix ist, dass 2015 und 2016 kein zusätzliches Geld vom Bund zu erwarten ist“, so Springer. „Wir bewegen uns also künftig auf demselben Niveau wie im laufenden Jahr.“ Das mache gravierende Sparmaßnahmen notwendig.