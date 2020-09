Bundestheater: Andrea Mayer bestellt die Ehefrau ihres Ex-CHefs

Bei der Pressekonferenz, in der Petra Höfinger als neue Chefin der Servicegesellschaft "Art for Art" bekanntgegeben wurde, teilte Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer mit, dass die Funktionsperiode der Aufsichtsräte im Bundestheaterkonzern ausgelaufen seien. Es gebe daher viele Neubestellungen. Mayer nannte Brigitte Bierlein, Andreas Treichl und Clemens Jabloner. Am Ende der Pressekonferenz erhielten die Medien die Liste mit allen Namen.

Aus dieser Liste ist ersichtlich, dass Andrea Mayer die langjährige Geschäftsführerin des Parlamentklubs der Grünen, Doris Schmidauer, bestellt. Schmidauer ist die Ehefrau von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Andrea Mayer arbeitete bis zu ihrer Bestellung zur Staatssekretärin für den Bundespräsidentin - als Kabinettschefin.

In den Aufsichtsrat der Bundestheater-Holding bestellte sie neben Brigitte Bierlein u.a. auch Manfred Matzka, den ehemaligen Sektionschef im Bundeskanzleramt. Matzka war nach seiner Pensionierung Sonderberater von Bierlein.

In den Aufsichtsrat des Burgtheater bestellte Mayer neben Schmidauer u.a. Bettina Hering (Salzburger Festspiele) und den Rechtsanwalt Alexander Sporn.

In den Aufsichtsrat der Staatsoper bestellte Mayer neben Treichl und Jabloner auch Elke Hesse (Muth).

In den Aufsichtsrat der Volksoper bestellte Mayer Rektorin Ulrike Sych (mdw), Elisabeth Sobotka (Bregenzer Festspiele) und Hans Michel Piech.

In den Aufsichtsrat von "Art for Art" bestellte Mayer u.a. Cornelia Lamprechter (Mumok), Nora Schmid (Oper Graz) und Robert Beutler (Burgtheater).

Auffallend ist zudem, dass Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) den Grazer Theater-Konzern-Leiter Bernhard Renner (ÖVP) in den Aufsichtsrat der Holding bestellte.