Bulgarischer Roman gewann Internationalen Booker-Preis

Mit "Time Shelter" (deutsch: "Zeitzuflucht") von Georgi Gospodinow hat erstmals ein aus dem Bulgarischen ins Englische ├╝bersetzter Roman den Internationalen Booker-Preis gewonnen. Die Jury w├╝rdigte das Werk des 55-J├Ąhrigen in der ├ťbersetzung von Angela Rodel als "brillanten Roman voller Ironie und Melancholie". In dem Buch geht es um eine Klinik, die Alzheimer-Patienten in die Vergangenheit bringt - aber mit ihrem Erfolg auch gesunde Menschen anzieht, die dort dem Horror der Moderne entfliehen wollen.