Bühne des Widerstandes: Gina Disobey gewinnt Protestsongcontest

Tirol stand im Zentrum des gestrigen Finales des Protestsongcontests 2021: Die in Tirol lebende Künstlerin Gina Disobey gewann mit ihrem allerersten Song "Seeking Asylum Is Not A Crime", Marcus Hinterberger landete mit seinem Johnny-Cash-Cover "Ischgl Blues" im Spitzenfeld. Die Veranstaltung wurde per Videostream abgehalten, im Zuschauerraum des Wiener Rabenhof Theaters hatte lediglich die sechsköpfige Jury Platz genommen.

Gastgeber und Schauspieler Michael Ostrowski bot nicht nur die übliche pointierte Moderation und häufige Outfit-Wechsel (inklusive im Lockdown "selbst gestricktem" FM4-Pullover), sondern ergriff angesichts der Ausnahmebedingungen auch die Gelegenheit zum ausführlichen Überziehen: Dreieinviertel Stunden dauerte die Finalshow, in der die Songs der aus über 200 Einsendungen ausgewählten Finalisten per Einspielung vertreten und anschließend die Teilnehmer per Zoom von zu Hause zugeschaltet waren. Über deren Wohn- oder Arbeitszimmer-Ambiente wurde deutlich länger diskutiert als über die einzelnen Lieder. Hinterberger hatte sich dafür in einen Stall zurückgezogen und bot vor einem erstaunten Kälbchen gleich noch eine den aktuellen Tiroler Corona-Entwicklungen geschuldete Zusatzstrophe, das Duo Fellowsoph ließ sich zu seiner Antikorruptions-Hymne "Tu felix Austria" während Bügelarbeiten des gewaschenen Geldes ("unversteuerte Albumumsätze") interviewen.