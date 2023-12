Bühne Baden: Andreas Gergen folgt auf Lakner als künstlerischer Leiter

Der neue künstlerische Leiter der Bühne Baden steht fest: Andreas Gergen folgt auf Michael Lakner als künstlerischer Leiter, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Gergen führt die Bühne ab der Saison 2025/26. Insgesamt gab es 37 Bewerbungen. Gergen hat an zahlreichen Bühnen im deutschsprachigen Raum als Regisseur gearbeitet, zuletzt etwa beim Falco-Musical „Rock Me Amadeus“ für die Vereinigten Bühnen Wien.