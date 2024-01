Büchner-Preisträgerin: Autorin Elke Erb gestorben

Der deutsche Lyrikerin und Dichterin Elke Erb, die 2020 den Büchner-Preis bekam, ist tot. Sie wurde 85 Jahre alt.

In ihrer Begründung zum Büchner-Preis 2020 hatte die Akademie über Erb gesagt: „Für die unverdrossene Aufklärerin ist Poesie eine politische und höchstlebendige Erkenntnisform.“ Ihr schriftstellerisches Lebenswerk begann 1975 in der DDR und setzt sich nach deren Ende bis in die Gegenwart fort. Erb war seit 1951 die elfte Frau, die den Preis bekommt.