Buchkritiken: Neues von Umberto Eco

Anders als in "Der Name der Rose" schreckt Umberto Eco die Leser nicht mit der Beschreibung eines Kirchenportals, sondern bittet sie in seine neue Geschichte, die Ende nächster Woche unter dem Titel "Der Friedhof in Prag" in allen Buchhandlungen liegen wird, höflich herein. In Italien und Spanien war der historische Roman übers 19. Jahrhundert der große Renner. Eco nimmt - fast könnte man es glauben - diesmal die nicht so idealen Leser in Kauf. Weil der 79-Jährige etwas mitzuteilen hat: Dass wir auf der Hut sein sollen vor den mächtigen Geschichten der Lügner, den Täuschern, Fälschern.

Dass wir das Licht (und das Hirn) einschalten sollen, denn: Sie sind nach wie vor unter uns.

Bei dieser Gelegenheit darf man anführen: Der Italiener möchte bitte "nicht unter Berlusconi sterben". Aber Eco ist Eco, und so einer will nicht über 500 Seiten auf Zafón machen (können tät' er das mit links). Deshalb sind im Buch viele Stellen verstreut, in denen Garibaldiner und Carbonari und Mazzinianer für Verwirrung sorgen. Außerdem lernt man zum Beispiel einen gewissen Gaviali kennen, und durch ihn wird man Maurice Joly vorgestellt, der Napoleon III. in einer Satire mit Machiavelli verglichen hat. Der Text wurde von Brüssel nach Frankreich geschmuggelt, aber gleich hinter der Grenze beschlagnahmt und so weiter und so fort.