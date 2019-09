Buchkritik: Samuel Selvon und "Eine hellere Sonne"

Jahre später, als Sam Selvon (1923 - 1994) aus Trinidad seinen größten Erfolg schrieb, „Die Taugenichtse“ (über Arbeitsmigration aus der Karibik, die in den 1950ern nach London gelockt wurden und dann nicht erwünscht waren), las man von ihm: „Wir leben alle zum Sterben, egal, was wir machen, so lange wir leben ...“