Buchkritik: "Kieselsteine" von Renate Welsh

Renate Welsh, Jahrgang 1937, hat immer Plädoyers für Menschlichkeit geschrieben, egal ob es Kinderbücher waren („Vamperl“) oder in ihren endlich nicht mehr vergriffenen Geschichten über den Widerstand gegen Hitler („In die Waagschale geworfen“); und wenn man jetzt ihre Erinnerungen an die eigene Kindheit liest, wenn man liest, wie sie aufwuchs, wie sie wurde, wie sie geliebt wurde, versteht man, warum sie so wurde.