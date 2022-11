Buchhandel zeichnet Miljenko Jergovic aus

Zum Abschluss der 14. Europäischen Literaturtage ist am Sonntagvormittag im Klangraum Krems Minoritenkirche der diesjährige Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln an den in Zagreb lebenden Schriftsteller Miljenko Jergovic verliehen worden. Jergovic sei ein "streitbarer Humanist und präziser Chronist gesellschaftlicher Konfliktlinien", so die Jury.

Der Ehrenpreis ist die höchste Auszeichnung, die der österreichische Buchhandel zu vergeben hat. Seit 1990 werden Personen gewürdigt, die sich in ihrem Werk und durch ihr Engagement für Toleranz gegenüber den anderssprachigen und kulturell anders geprägten Nachbarn in herausragender Art und Weise eingesetzt haben und somit einen Beitrag zu einem friedlichen Miteinander in Europa geleistet haben. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird vom Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) ausgerichtet und wird von HVB-Präsident Benedikt Föger überreicht.