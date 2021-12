Zorro junior bekommt die Maske seines Vaters

Zorro, der erste Superheld (ohne Superkräfte). Ein Mann mit zwei Identitäten, Batman folgte erst 20 Jahre später.

1919 kreuzte Zorro erstmals die Degen in einem amerikanischen „Schundheftl“. Er half den Unterdrückten im Dorf Reina de los Angeles. als Kalifornien ums Jahr 1800 von den Spaniern bzw. von Mexiko beherrscht wurde.

Es fand sich ein Verlag, der die Geschichte als Buch veröffentlichte. (Der Schweizer Unionsverlag hat diesen Original-Zorro als deutsche Erstveröffentlichung im Programm.)

Es folgten weitere Romane, mindestens 20 Verfilmungen, zwei Musicals, Comics, der Held ist demnach – Pardon – ziemlich ausgelutscht, und man darf sich fragen, was es für einen Sinn hat, ihn jetzt in einer neuen Graphic Novel kämpfen zu lassen.

Zumal die „Zorro“-Comics des legendären Alex Toth – er starb 2006 in Kalifornien an seinem Zeichentisch – neu aufgelegt (und dann genossen) gehören.