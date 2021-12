Yuval Noah Harari erklärt die Welt in Comics

Wir haben es vermasselt. Der Weizen war der große Verführer, aber schuld ist der Mensch ...

Der israelische Historiker Yuval Noah Harari (Foto oben) ist jener Sachbuchautor, von dem zurzeit die meisten Bücher verkauft werden. In „Eine kurze Geschichte der Menschheit“ hat er vom Pakt mit dem Weizen gesprochen. Denn die Jäger und Sammler wurden sesshaft, bauten Getreide an, bekamen mehr Kinder, wurden öfter krank, mussten mehr arbeiten, mehr Weizen anbauen, erste Kriege wurden geführt. Der Mensch in der Falle der Ähre.