Yasmina Reza: Sarkozy bot ein Butterkeks an

Die 1959 geborene Yasmina Reza hat mit Theaterstücken wie „Drei Mal Leben“ Meilensteine der Gesellschaftssatire gesetzt und in Romanen wie zuletzt „Glücklich die Glücklichen“ die Spinnereien der Mittelschicht entlarvt. Jetzt ist für die meistgespielte zeitgenössische Theaterautorin der Welt Zeit für anderes gekommen.

In „Die Rückseite des Lebens“ erzählt sie anekdotisch von Drehmomenten des Daseins. Etwa dem, als Édith Scaravetti ihrem Mann Laurent Baca eine Kugel in die Schläfe jagte. Oder dem, als Dalila Ezzitouni in der Pariser Metrolinie 13 Richtung Châtillon einem schwarzen Lieferanten ein Messer in den Brustkorb rammte.