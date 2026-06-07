Umwerfend wie ein Body Slam: Joey Goebels Wrestling-Roman "Sunset Flip"
Wrestling ist großes Theater. Donnernde Musik, grelle Lichter. Menschen, die scheinbar schwerelos durch die Luft fliegen. Gut gegen Böse. Und ein Publikum, das schon vor den Kämpfen von den wilden Storys aufgeganselt ist.
Dass Wrestling in den USA weit über den Ring hinauswirkt, zeigte sich auch daran, wie Prominente diese Bühne nutzten. Donald Trump rasierte 2007 noch als Unternehmer dem Wrestling-Boss Vince McMahon im Ring den Kopf. Die Lust an der Überzeichnung, an der Inszenierung zwischen Realität und Rolle, ist Teil der DNA dieses Spektakels.
Wie gefährlich ist es im Ring?
Genau in diesem Spannungsfeld setzt Joey Goebels neuer Roman „Sunset Flip“ an. Er handelt von einer Branche ein, in der man nie ganz weiß: Hassen sich die Protagonisten wirklich – oder nur im Drehbuch? Wie vorgegeben ist das Geschehen im Ring eigentlich? Wie gefährlich sind die Kämpfe tatsächlich?
Im Zentrum steht Auggie Schmuck, ein schüchterner Mann aus einfachsten Verhältnissen mit großen (amerikanischen) Träumen und noch größeren Selbstzweifeln. Eigentlich sieht er sich als Schauspieler, Hollywood ist das Ziel. Wrestling ist für ihn zunächst nur eine Zwischenstation.
Der Champ bleibt
Auggie kämpft als shakespearehafte Figur Lord Augustine, der sich im Rüschenhemd über das Hillbilly-Publikum lustig macht, und wandelt sich zu The Aug: einem Champion, der seine Gegner nieder-, aber auch öffentlich mit seinen Gefühlen ringt. Doch wenn der Ringgong ertönt, bleibt The Aug immer öfter da und verdrängt Auggie. Das hat Folgen, die für seine Liebe und den Beruf problematisch werden.
Goebel erzählt das sehr unterhaltsam und kurzweilig. Alles steuert auf einen Endkampf zu, der es in sich hat. „Sunset Flip“ ist so fesselnd wie ein Bear Hug und umwerfend wie ein Body Slam.
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