Wrestling ist großes Theater. Donnernde Musik, grelle Lichter. Menschen, die scheinbar schwerelos durch die Luft fliegen. Gut gegen Böse. Und ein Publikum, das schon vor den Kämpfen von den wilden Storys aufgeganselt ist.

Dass Wrestling in den USA weit über den Ring hinauswirkt, zeigte sich auch daran, wie Prominente diese Bühne nutzten. Donald Trump rasierte 2007 noch als Unternehmer dem Wrestling-Boss Vince McMahon im Ring den Kopf. Die Lust an der Überzeichnung, an der Inszenierung zwischen Realität und Rolle, ist Teil der DNA dieses Spektakels.

Wie gefährlich ist es im Ring?

Genau in diesem Spannungsfeld setzt Joey Goebels neuer Roman „Sunset Flip“ an. Er handelt von einer Branche ein, in der man nie ganz weiß: Hassen sich die Protagonisten wirklich – oder nur im Drehbuch? Wie vorgegeben ist das Geschehen im Ring eigentlich? Wie gefährlich sind die Kämpfe tatsächlich?