Die Lehrer freuen sich

Es gibt gute Gründe, die Highschool nicht zu mögen. Etwa den: Weil sie einen zwingt, mit vielen Menschen auf engem Raum zu sein, die einen nicht mögen und die man selbst auch nicht mag.

Joey Goebel, Jahrgang 1980, schildert in seinem vierten Roman „Ich gegen Osborne“ einen einzigen Schultag im Leben von James Weinbach. Er ist der altkluge Sohn alter Eltern, der sich als Außenseiter fühlt und die anderen nicht leiden kann.

Was macht man, wenn man 17 ist und auf Umgangsformen Wert legt? Von europäischer Literatur schwärmt und in einem Kaff in Kentucky lebt? Die Lehrer mehr als die Schüler schätzt und sich für distinguiert hält? Und das daran fest macht, dass man Anzug trägt und Oscar Peterson statt Rap hört? „Satan, dein Name ist Pubertät“, ist Weinbachs Zusammenfassung des jugendlichen Weltekels.

Den „Springbreak“ haben die meisten Schüler zum Austausch von Körpersäften genutzt. Weinbach muss erfahren, dass der einzige Mensch, von dem er sich verstanden fühlt, seine Angebetete Chloe, sich einem anderen hingegeben hat. Noch dazu einem Preppy-Angeber-Idioten mit Abercrombie-Shirt und Baggy-Jeans.

Ausweg: Weinbach behauptet, er sei asexuell. Wolle mit dem ganzen schleimigen Zeug nichts zu tun haben.

Ohnehin hasst er die Gleichaltrigen, deren Aufmerksamkeitshöhepunkt in der Anfertigung spuckegetränkter Papierkügelchen liegt.

Lehrer werden dieses Buch mögen.