Wolf Haas: Bitte kein Knie in Wanne 4 werfen!

„Müll“ ist der neunte Kriminalroman der Reihe. Es fällt diesmal nicht so leicht, sich Josef Hader in der (Film-)Rolle des ehemaligen Polizisten und Privatdetektivs vorzustellen. Brenner müsste auf die 65 zugehen, ist aber jünger. Corona gibt es noch nicht. Er ist nicht mürrisch. Richtig lebensfroh.

Brenner arbeitet auf einem Wiener Mistplatz.

Ist „Mistler“.

Wolf Haas wohnt in Wien in der Nähe vom Mistplatz Dresdner Straße – „ich war schon oft dort, wenn ich was wegwerfen wollte. Es hat mir immer gefallen, eine Oase der Ordnung mit nummerierten Wannen. Für alles gibt es den richtigen Platz. “

Und über die Bagger dort freut sich der Dreijährige in ihm.

Kaum begann er, „Müll“ zu schreiben und mit Klischees zu spielen, um sich vom Elend abzulenken, wurde der Mistplatz wegen der Pandemie zugesperrt.

„Das hab ich fast persönlich genommen.“