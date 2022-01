Willy Vlautins neuer Versuch, vom Mixer nicht zerhackt zu werden

Wenn es von Willy Vlautin (Foto oben), dem amerikanischen Musiker („Richmond Fontaine“) und Schriftsteller aus Oregon, einen neuen Roman gibt, dann bekommt man es gleich wieder zu spüren:

„Wir alle sind ein M & M in einem Mixer voller Eiscreme, und keiner von uns will klein gehackt werden. Wir tun fast alles, um nicht in Stücke gehackt zu werden ...“

Vlautin hat es geschafft, dem Milieu am Rand der Gesellschaft zu entkommen.

Die junge Lynette in „Nacht wird es immer“ versucht es.

Wie die sich bemüht!

Um 3.15 Uhr in der Nacht läutet der Wecker. Aber ihr Bruder Kerry zieht ihr schon früher die Bettdecke weg. Kerry ist 32, ein paar Jahre älter als Lynette. Er ist auf dem geistigen Stand eines Dreijährigen geblieben..

Lynette zieht ihn an und nimmt ihn in die Bäckerei mit, wo sie Croissants zum Fertigbacken in den Ofen schiebt und alles für den Konditoreibetrieb herrichtet.

Am Vormittag sitzt sie im College und hört sich eine Vorlesung über Buchhaltung an. Wieder ist Kerry bei ihr. Letzte Reihe, denn Kerry furzt meist laut, wenn er sein Frühstückssandwich gegessen hat.