Wieso kannte sich Sylvia Townsend Warner so gut mit Hexen aus?

Es wird Zeit, dass dieser Roman wahrgenommen wird – außerhalb von England und Frankreich und den USA, denn dort schlug er ein, schon 1926 schlug er ein, damals erschien „Lolly Willowes oder Der liebevolle Jägersmann“ erstmals.

Der Weg einer Tante, mit 28 zwar noch jung, aber vor allem halt Tante, gefangen in der Familie eines ihrer Brüder mit Schwägerin und Neffen und Nichten. Eine zunächst freiwillige Gefangenschaft – kein Mann hielt den Vergleich mit ihrem Vater stand, es interessierte sie nicht, wenn ein Verehrer gut aussah oder vielleicht sogar erfolgreich Fasane schoss.

Aber dann starb Vater.

Laura Willowes heißt die Engländerin, alle nennen sie Lolly, Tante Lolly, sie hat in den vielen Jahren, in denen sie den Haushalt schupft (und ihr Bruder die Erbschaft verspekuliert), den Vogelkäfig putzt, Blumen in der Vase arrangiert ... sie hat vergessen, dass sie Laura heißt.