Wie Georg Biron die Welt sah und keine 100 Kondome verbrauchte

Kurze Erzählungen, die manchmal zu platzen drohen, denn vieles will erzählt werden. Beginnend in Sizilien am Strand beim Burgbauen, als er fast für Werbeaufnahmen als „Nivea-Kind des Jahres“ ausgesucht wurde.

Routinierte Reportagen, etwa: Er und die Lastwagenfahrer in China. Er und die Kakerlaken von Mexiko City. Er und die Haie in SĂĽdafrika ... Immer in Ironie gewickelt: 100 Kondome hat Biron in einer Woche Rio de Janeiro nicht verbraucht.

„Immer wieder wollen die Leute wissen, wo ich meine Bücher schreibe. Ob ich mich dafür in ein Kloster zurückziehe oder ins Bordell.“

Warum stellen „die Leute“ so viele unnötige Fragen und lesen so wenig?

Georg Biron:

„Birons Welt“

Wieser Verlag.

140 Seiten.

21 Euro

KURIER-Wertung: *** und ein halber Stern