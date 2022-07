Edgar Wallace: Was früher nervös machte, ist heute charmant

„Der Frosch mit der Maske“ ist Nostalgie.

Meisterhaft, dass alle eine Zeitlang verdächtig sind. Der alte Vogelfotograf genauso wie der Millionär, der in einem desolaten Haus mit zerschlissenen Teppichen lebt. Der Hausierer mit den Schlüsselringen, der im Penthouse wohnt, sowieso. Und der verliebte Staatsanwalt? Wer weiß.

Dieser Roman war der erste von Edgar Wallace, der zwischen 1959 und 1972 in Deutschland verfilmt wurde. Mit Joachim Fuchsberger und, als Schmunzeleinlage, Eddi Arent. Klaus Kinski wurde durch Wallace als Killer berühmt.

Der Film hat mit dem Roman überraschend wenig gemeinsam und geht oft eigene Wege. Das ist kein Fehler. Es sind die Filme, die Kult sind und bleiben.

Überraschung ist, dass Alma Johanna Koenig den „Frosch“ ins Deutsche übersetzte. Ihre Sprache hat – trotz aktueller Überarbeitung – alte Schönheit.

Koenig war eine erfolgreiche Schriftstellerin und Dichterin mit jüdischen Wurzeln, auf die Österreich stolz war (wie Auszeichnungen zeigen). Sie wurde von Nationalsozialisten 1942 ins Vernichtungslager Maly Trostinez bei Minsk verschleppt und ermordet.

An sie erinnert in Wien-Liesing ... keine Straße, keine Gasse, bloß ein Weg; und ihr Name, Koenig, wurde falsch geschrieben, Alma-König-Weg.



Edgar

Wallace: „Der

Frosch mit der Maske“

Übersetzt von

Alma Johanna König.

Goldmann Verlag. 400 Seiten.

11 Euro

KURIER-Wertung: *** und ein halber Stern