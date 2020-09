Was den Schauspieler Alfred Balthoff so ärgerte

Bevor Alfred Balthoff 1971 am Burgtheater engagiert wurde, war er die Synchronstimme von Fernandel in Don-Camillo-Filmen und von Peter Ustinov in „Quo vadis“, von Alec Guinness, Louis de Funès, Charlie Chaplin in „Rampenlicht“ und, und, und.

Im Theater war er unzugänglich. Ein Schwieriger, und das war der Grund:

Balthoff - im Foto oben rechts mit Heinz Drache - sah, wie nett Theaterdirektoren generell mit ehemaligen Nazis umgingen. Wie einer von denen, Mathias Wiemann, in Zürich Nathan den Weisen spielen durfte, ist das nicht peinlich?, und wie man Bernhard Minetti trotz seiner Vergangenheit hofierte.

Deshalb war Balthoff verärgert.

In seiner Biografie heißt es bloß: Er stammte aus Oberschlesien, war Jude, wurde in Wien als Schauspieler ausgebildet ... und überlebte den Krieg im Berliner Untergrund. Darüber weiß man jetzt Genaues.

Jetzt sieht man, wie er sich im Haus Nr. 3 am Waldsängerpfad, einem kubischen Architekturjuwel von Peter Behrens, versteckt; damals hieß die Straße nach einem Publizisten und Rassisten Betazeile.

Das Buch des Schweizer Autors und Regisseurs Thomas Blubacher gibt das neue Wissen sehr ansprechend weiter. Dazu lässt er einen Chor rufen: Das Schreckliche darf nicht akzeptiert werden, der Kampf lohnt!