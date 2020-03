Viele gute Jahre hatte Sigmund Freuds „Rattenmann“ nicht mehr

Der Jurist litt unter vielen Ängsten, etwa jener Angst, dass den zwei Personen, die er am meisten liebte, Schlimmes geschieht. So sehr litt er, dass er kaum denken und arbeiten konnte. Sigmund Freud (Foto oben) mochte den Patienten, der als „Rattenmann“ in die Geschichte einging. Die Zwangsneurosen von Ernst Lanzer zählen zu Freuds fünf großen Krankheitsgeschichten. 29 war Lanzer bei seinem ersten Besuch am 1. Oktober 1907. Über die erfolgreiche Behandlung ist viel publiziert worden.