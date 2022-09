Vera Ferra-Mikura: Was vor Bürgermeister Petersil geschah

Das Nachwort des Kulturredakteurs Peter Zimmermann (Ö1, Ex libris) öffnet, als VORwort gelesen, die Türen ins Haus am Ende einer Wiener Gasse, in dem sich kurz nach dem Krieg die alten Bewohner stark fühlen, „weil ihnen die Böswilligkeit den nötigen Halt gibt.“ Es regiert die noch immer bekannte Philosophie: Wenn ich nur hätte, dürfte, könnte. Es liegt an den Jungen bzw. an den Schuldlosen am Nachkriegselend, die Sackgasse zu verlassen. Unter ihnen ist ein angehender Schriftsteller mit Problemen, die Vera Ferra-Mikura nur zu gut kannte .

Sie und Zimmermann sorgen dafür, dass beim Lesen einige Lichter angehen.



Vera Ferra-Mikura:

„Die Sackgasse“

Nachwort von

Peter

Zimmermann.

Milena Verlag.

260 Seiten.

25,50 Euro

KURIER-Wertung: ****