Urgroßonkel Isidors Geschichte ist unsere Geschichte

Isidor liegt auf dem Zentralfriedhof, 4. Tor, wo es mehr Rehe als Besucher gibt. Für ihn durfte noch ein Grabstein gekauft werden, später ordneten Nationalsozialisten an: Bei Juden reicht eine Tafel – auf einem Eisengestell oder auf dem Boden.

Dr. Isidor Geller, geboren 1890 in einem ostgalizischen Winkerl als Sohn armer Leute, gestorben 1938 als Multimillionär in der Metropole Wien, wo er im Palais in der Canovagasse eine Etage bewohnte. Jeden Sonntag kam eine Gesellschaft aus Politik und Kultur zum Mittagessen zum Kommerzialrat, der Rechtsanwalt war, aber es im Handel mit Leder und Aktien zu Reichtum brachte.

Isidor war der Urgroßonkel der Berliner Journalistin und Radiomoderatorin Shelly Kupferberg (Foto oben). Seine Geschichte ist unsere Geschichte, mit der man sich Klarheit verschaffen kann. Shelley Kupferberg war auf Spurensuche, und die hat sich ausgezahlt. Sogar eines der geraubten Bücher aus Isidors Bibliothek hat sie gefunden ...

Er hat gedacht, der Antisemitismus gehe vorüber. Er hat gedacht, einem wie ihm, der so gut verankert ist, wird nichts geschehen. Er hat gedacht, man wird anerkennen, was Juden geleistet haben.