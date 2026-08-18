Cyber-Thriller „Der letzte Weckruf“: Mutter und Tochter gegen China
Während sich die Food-Bloggerin Alice Li in einer Restauranttoilette vor ihrer übermächtigen Mutter, der berühmten chinesischen Dissidentin Vivien Li, zurückzieht, geht der Alarm los. Und nicht nur der Feueralarm, sondern jeder Alarm in der Stadt, im Land und weltweit.
Auslöser ist eindeutig ein Terrorakt, eine weltweite Cyberattacke. Das Verstummen all dieser Alarme, das so plötzlich und unerklärlich kommt wie ihr Kreischen, ist alles andere als beruhigend. Vivien bringt ihre Tochter ins Weiße Haus, wo Grant McAllister, der Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes, Alice mitteilt, dass ihr Freund und Bloggerkollege Liam Palmer gerade aus dem Hafen von Hongkong gefischt wurde. Die Behörde ist überzeugt, dass Liam etwas über diese Alarme wusste, und ist entschlossen, eine Wiederholung zu verhindern.
Die Aufzüge stehen still
Sie scheitert natürlich, und der zweite globale Terrorakt ist katastrophaler als der erste. Plötzlich bleiben alle Aufzüge auf der Welt stecken.
Louise Penny schrieb zuvor einen Thriller zusammen mit Hillary Clinton. Diesmal schreiben sie und Mellissa Fung zusammen, und das Ergebnis ist ein sehr spannender politischer Thriller mit viel chinesischer Geschichte.
Der amerikanische Präsident glaubt zunächst, dass die Bedrohung von der chinesischen Regierung kommt, und der chinesische Präsident Chen Jiayang glaubt, dass die Amerikaner dahinterstecken könnten. Alice und Vivien eilen um die Welt und nach China, um den Täter zu finden, und was sie finden, wird das Schicksal von Alices Familie, der USA und China sowie die Geschichte der Welt, wie wir sie kennen, miteinander verbinden.
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