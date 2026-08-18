Cyber-Thriller „Der letzte Weckruf“: Mutter und Tochter gegen China

Während sich die Food-Bloggerin Alice Li in einer Restauranttoilette vor ihrer übermächtigen Mutter, der berühmten chinesischen Dissidentin Vivien Li, zurückzieht, geht der Alarm los. Und nicht nur der Feueralarm, sondern jeder Alarm in der Stadt, im Land und weltweit.

Auslöser ist eindeutig ein Terrorakt, eine weltweite Cyberattacke. Das Verstummen all dieser Alarme, das so plötzlich und unerklärlich kommt wie ihr Kreischen, ist alles andere als beruhigend. Vivien bringt ihre Tochter ins Weiße Haus, wo Grant McAllister, der Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes, Alice mitteilt, dass ihr Freund und Bloggerkollege Liam Palmer gerade aus dem Hafen von Hongkong gefischt wurde. Die Behörde ist überzeugt, dass Liam etwas über diese Alarme wusste, und ist entschlossen, eine Wiederholung zu verhindern.